Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 10 по 16 листопада обіцяє мінливу погоду: опади прогнозують аж п’ять днів із семи, а температура вдень коливатиметься від +3° до +13°.

Попередній прогноз погоди для регіону вже попереджав про різке погіршення погоди, а новий тиждень у Харківській області принесе ще й суттєві опади. Синоптики Українського гідрометцентру оновили дані на найближчі сім днів, і мешканцям варто готуватися до мінливих умов.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, температура вдень протягом тижня коливатиметься від +3° до +13°, а вночі – від +1° до +12°.

У вівторок, 10 листопада, повітря прогріється вдень до +6°, а вночі охолоне до +3°. Небо буде хмарним з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 11 листопада, стовпчики термометрів вдень підніматимуться лише до +4°, а вночі опускатимуться до +2°. Хмарність утримається без прояснень, і цього дня також можливі опади.

У четвер, 12 листопада, температура вдень утримається на позначці +6°, а вночі – +3°. Небо залишиться хмарним з проясненнями, проте без опадів.

У п’ятницю, 13 листопада, очікується найтепліший день тижня: вдень повітря прогріється до +13°, а вночі похолодає до +5°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

У суботу, 14 листопада, вдень температура сягне +12°, а вночі залишиться практично такою ж – +12°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У неділю, 15 листопада, стовпчики термометрів вдень опустяться до +4°, а вночі – до +3°. Цього дня синоптики також прогнозують можливі опади.

У понеділок, 16 листопада, тиждень завершиться похолоданням: вдень +3°, вночі +1°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п’ятниця, 13 листопада, з температурою +13° вдень, а найхолоднішим – понеділок, 16 листопада, коли повітря прогріється лише до +3°. Перепад температур за тиждень сягне 10°. Опади синоптики прогнозують у вівторок, середу, п’ятницю, суботу та неділю.

Через часті опади мешканцям Харківської області варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу. А через суттєвий перепад температур протягом тижня краще вдягатися багатошарово і тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

Раніше Politeka повідомляла, погода на тиждень у харківській області з 8 по 14 листопада: синоптики попередили про стрімку зміну температури.

Також Politeka повідомляла, синоптики попередили про нічні заморозки: прогноз погоди на тиждень у харківській області з 7 по 13 листопада.

Як повідомляла Politeka, харківську область накриють дощі: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 6 по 12 листопада.