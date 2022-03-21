В Херсоне российские оккупанты разогнала мирный митинг местных жителей. По людям открыли огонь.
По словам очевидцев, известно, что в центре взрывались гранаты и шла стрельба по митингующим.
По кадрах видно, что кто-то из митингующих ранен, на асфальте видна кровь. На месте работает скорая помощь.
На опубликованных видео видно, что люди пытались подойти к памятнику, когда россияне начали стрелять и бросать светошумовые гранаты.
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Добавим, что в Херсоне ежедневно проходят митинги против российских оккупантов. На них собираются сотни людей.
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