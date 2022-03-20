Как пишет Politeka.net, украинцы 25-е сутки продолжают защищать Украину от российских оккупационных войск. Генштаб опубликовал вечернюю сводку на официальной страничке в Фейсбук 18 марта, рассказав, как сейчас обстоят дела в Украине.
"Оккупационные войска потеряли наступательный потенциал, их продвижение остановлено почти во всех направлениях. Противник продолжает нести потери, имеет значительные проблемы с комплектованием подразделений и частей личным составом, логистикой", - было написано в публикации.
Также отмечено, что сейчас в России происходит скрытая мобилизация и даже пришлось привлечь Ливию, которая даст наемников для российской армии. Продолжается еще мобилизация в оккупированных территориях Луганской и Донецкой области.
"Во время осуществления очередной попытки наступления на Киев, оккупанты потеряли сводный отряд 6-го танкового полка. Благодаря активным действиям подразделений Вооруженных Сил Украины в отдельных направлениях в Броварском районе подразделения противника остаются отрезанными от поставки топлива и продовольствия", - также было отмечено в сводке.
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