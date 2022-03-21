Об этом, как передает Politeka.net The Wall Street Journal.
Отмечается, что первоначальными целями Путина был, в том числе, захват Киева в течение нескольких дней и замена правительства пророссийским режимом. Однако ничего из этого не удалось.
Издание со ссылкой на высокопоставленного американского источника отмечает, что, судя по имеющимся данным, продолжавшиеся более трех недель изнурительные бои и сопротивление Украиныпобудили Путина скорректировать свою тактику.
Она заключается в том, чтобы заставить Киев принять претензии России на южные и восточные территории Украины. Россия пытается обеспечить «сухопутный мост» между западной частью России и Крымским полуостровом, а также расширить контроль над Донбассом.
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По данным издания, Путин также продолжит свое военное давление, включая обстрелы городов, рассчитывая, что это заставит президента Зеленского согласиться на его требования.
В противном случае, как ожидается, Путин попытается удержать все территории, которые заняли его силы, и продолжит войну, используя тактику осады.
По словам источников издания, для граждан Украины смена стратегии означает недели, а возможно, и месяцы атак со стороны ослабленных российских вооруженных сил. Речь идет о новых артиллерийских и ракетных обстрелах.
В издании подчеркивают, что такой сценарий не является официальными данными разведки, а точкой зрения некоторых официальных лиц США, которые имеют доступ к секретной информации.
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