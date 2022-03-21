Днепровская 93-я бригада Холодний Яр сожгла уникальный российский танк в Сумской области.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

Среди всей вражеской техники, которую Вооруженные силы Украины уничтожили около города Тростянец Сумской области, был обнаружен хваленый экспериментальный образец русского танкпрома – Т-80УМ2 "Черный орел" с комплектом активной защиты "Дрозд-2".

Известно, что такой танк у россиян был в единственном экземпляре.

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