Днепровская 93-я бригада Холодний Яр сожгла уникальный российский танк в Сумской области.
Об этом сообщили в пресс-службе бригады.
Среди всей вражеской техники, которую Вооруженные силы Украины уничтожили около города Тростянец Сумской области, был обнаружен хваленый экспериментальный образец русского танкпрома – Т-80УМ2 "Черный орел" с комплектом активной защиты "Дрозд-2".
Известно, что такой танк у россиян был в единственном экземпляре.
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