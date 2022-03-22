Соответствующие кадры опубликованы телеграм-каналом полка "Азов" пишет Politeka.net.
«Попади, попади, брат…. Есть! Давай, Петрович, брат…», - обращается автор ролика к своему однополчанину, который и своершил успешный выстрел.
Патрульные катера проекта 03160 «Раптор» относятся к кораблям 4-го ранга в ВМФ ВС России. Этот проект разработан в КБ АО «Ленинградский судостроительный завод „Пелла“» по заданию ВМФ ВС России.
Катера предназначены для патрулирования, проведения поисково-спасательных операций, переброски десанта в прибрежной зоне морей, проливах и устьях рек в светлое и тёмное время суток при максимальном удалении до 100 миль от пункта базирования. Также они могут входить в состав большого десантного корабля или универсального десантного корабля, располагаясь в док-камере или на борту.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
"Бои идут уже вокруг": жителей крупного города под Киевом просят срочно уехать
Оккупанты в спешке наделали медалей "За взятие Киева и Львова": мечты россиян попали на фото
Партизанская борьба в Беларуси набирает обороты: останавливают поезда и технику РФ, что известно
"Враг сдыхает": под Одессой подбит корабль оккупантов, кадры морского боя
Ранее Генштаб ВСУ обнародовал новые данные о потерях оккупантов с начала полномасштабного вторжения.
Согласно этим данным, Россия потеряла около 15 300 человек из состава своих войск, а также:
509 танков
1556 боевых бронированных машин
252 артиллерийские системы
80 РСЗО
45 средств ПВО
99 самолетов
123 вертолета
1000 единиц автомобильной техники
три корабля /катера
70 цистерн с ГСМ,
35 БПЛА оперативно-тактического уровня
15 единиц специальной техники.
Напомним, в Генштабе рассказали о новых провалах врага
Как сообщала Politeka, оккупанты пошли мародерить и подорвались на своей же растяжке: перехват разговора
Также Politeka писала, что ВСУ расправились с гордостью оккупантов под Запорожьем: "Вове сильно наваляли"