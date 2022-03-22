Соответствующие кадры опубликованы телеграм-каналом полка "Азов" пишет Politeka.net.

«Попади, попади, брат…. Есть! Давай, Петрович, брат…», - обращается автор ролика к своему однополчанину, который и своершил успешный выстрел.

Патрульные катера проекта 03160 «Раптор» относятся к кораблям 4-го ранга в ВМФ ВС России. Этот проект разработан в КБ АО «Ленинградский судостроительный завод „Пелла“» по заданию ВМФ ВС России.

Катера предназначены для патрулирования, проведения поисково-спасательных операций, переброски десанта в прибрежной зоне морей, проливах и устьях рек в светлое и тёмное время суток при максимальном удалении до 100 миль от пункта базирования. Также они могут входить в состав большого десантного корабля или универсального десантного корабля, располагаясь в док-камере или на борту.

Ранее Генштаб ВСУ обнародовал новые данные о потерях оккупантов с начала полномасштабного вторжения.

Согласно этим данным, Россия потеряла около 15 300 человек из состава своих войск, а также:

509 танков

1556 боевых бронированных машин

252 артиллерийские системы

80 РСЗО

45 средств ПВО

99 самолетов

123 вертолета

1000 единиц автомобильной техники

три корабля /катера

70 цистерн с ГСМ,

35 БПЛА оперативно-тактического уровня

15 единиц специальной техники.

Напомним, в Генштабе рассказали о новых провалах врага

Как сообщала Politeka, оккупанты пошли мародерить и подорвались на своей же растяжке: перехват разговора

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