Радник міністра МВС України Антон Геращенко опублікувавши нові перехоплені розмови окупантів на своєму каналі в Youtube.

Так, загарбник розповідає, як займається мародерством в Україні: «в спортивний комплекс ходили мародерити, речей собі, адідасовскіе кросівки там млявий собі лакоста парфум... Там, коротше, котеджне селище, один будинок, коротше, ну не дешевше 15 мільйонів коштує. Коротше, в покинутий будинок зайшли, я собі ноутбук забрав, два айфона забрав собі, зарядки, коротше, там духи, речі...".

При цьому він розповів, як росіяни підірвалися на поставленій ними ж розтяжці: «зараз не ходимо вже. Наші замінували села навколо, щоб до нас не підходили. Наші самі пішли в село мародерити і самі ж на розтяжці підірвалися. В ноги там осколки прилетіли. Не жорстко, жити будуть, але все одно".

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