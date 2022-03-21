Українські військові в Запорізькій області підбили сучасний російський танк Т-90 «Владімір». Про це повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ та показа відповідні фото.

«У Запорізькій області вполювали "Владіміра". Так, воїнам однієї з бригад вдалося підбити сучасний російський основний бойовий танк Т-90 «Владімір». "Вові" добряче наваляли і він трохи повісив "носа". Б’ємо ворога! Разом переможемо!» - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ російські загарбники з 24 лютого по 21 березня орієнтовно втратили близько 15 тисяч особового складу.

Крім того, ворог тратив танків ‒ 498 одиниць, бойових броньованих машин ‒ 1535, артилерійських систем – 240, РСЗВ - 80, засобів ППО - 45, літаків – 97, гелікоптерів – 121, автомобільної техніки - 969, кораблів /катерів - 3, цистерн з ПММ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24, спеціальної техніки - 13.

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