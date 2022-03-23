Как пишет Politeka.net, украинцы 28-е сутки воюют с российскими оккупационными войсками. За это время украинские защитники не только остановили армию врага, но и пошли по некоторым направлениям в контрнаступление. О ситуации на фронте рассказал Алексей Арестович во время брифинга.
Арестович во время сводки отдельно выделил Чернигов, который становится вторым Мариуполем.
"Так само, как и Мариуполь, держиться, Сумы, Харьков, Чернигов, Киев. Чернигов сейчас город, который враг пытается превратить во второй Мариуполь. Там также нет воды, света, газа", - сказал Арестович.
Советник главы ОП отметил также, что несмотря на это защитники города держат оборону. К городу существуют гуманитарные и военные коридоры.
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