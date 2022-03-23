Рэпер Ярмак очень доходчиво объяснил белорусам и россиянам, почему нельзя ехать воевать против Украины.

Как пишет Politeka.net, популярный украинский рэпер Ярмак, который отправился на службу с первых дней вторжения оккупантов, решил объяснить вражеским солдатам, почему не надо воевать с украинцами на их земле. Обращение артист также представил в Инстаграм.

«Это видео я записывал в музее Второй Мировой Войны от которой Украина и Беларусь пострадали больше всего! Сегодня русские фашисты беспощадно бомбят ракетами мирное население, потому что в сухопутном столкновении они горят как угольки! Мы никогда не простим русских оккупантов!! Беларусы, не идите на преступление и безумство, у вас есть шанс остаться живыми и с незапятнанной совестью!» - высказался сначала артист.

Он добавил, что мы на своей земле, мы никогда не претендовали на чужую территорию. Мы очень добрый и гордый народ, который знает, как защищать свою Родину.

«Мы обязаны убивать всех, кто придет на нашу землю, так же как русских нелюдей-оккупантов, которые подло на нас напали и принесли большое горе в наши дома. Парни, отказывайтесь от этого преступления. Для всех тюрем не хватит, а режим Путина-Лукашенко продержится недолго. Сегодня Украина бьется не только за свою, но и за вашу свободу» - говорит Ярмак.

Мы также писали, что сейчас и Святослав Вакарчук активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз поделился красноречивым фото, на котором показал объединил Восток и Запад Украины.

"Встретился с курсантами университетов внутренних дел. Слева от меня студенты из Харькова, справа Львова. Восток и запад побеждают врага вместе", - написал под фото Вакарчук.

Также звезда добавил видео, на котором играл на гитаре для курсантов.

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