ВСУ захватили в свое пользование одну из самых мощных РЭБ России "Красуха-4".

Как пишет Politeka.net, украинцы 28-й защищаются от российских оккупантов. ВСУ удалось не только остановить наступление, но и пойти в контратаку по некоторым направлениям. А сегодня стало известно, что защитники Украины захватили одну из самых мощных РЭБ России "Красуха-4". Об этом сообщил у себя в ТГ-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

"ВСУ захватили одну из самых мощных станций радиоэлектронной борьбы ВС РФ

"Красуха-4" способна обнаруживать и блокировать различные радары на дистанции до 300 км.

и этот трофей может стать золотой жилой для разведки. Об этом сообщает милитари отдел The Drive.

Находка также может заинтересовать западные спецслужбы", - написал Геращенко у себя в публикации.

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