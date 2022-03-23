Соратник Владимира Путина сбежал из России, покинув важный пост, после чего направился в Стамбул.

Как пишет Politeka.net, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии "РИА Новости" сообщил, что Анатолий Чубайс уволился с должности спецпредставителя президента России. Комментировать отъезд соратника Путина оказался, но по данным "Коммерсантъ", он находится с супругой в Стамбуле. Чиновника даже успели заснять, когда он находился возле одного из банкоматов.

Известно, что Анатолий Чубайс - этот тот самый человек, который помог питерскому чиновнику Владимиру Путину устроится в администрацию президента России, после чего его карьера пошла вверх. Чубайс был по текущий момент неприкасаемым.

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