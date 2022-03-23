Появились кадры уничтожения украинскими военными колонны обеспечения оккупантов. Видео опубликовало Информационное агентство Министерства обороны Украины.

"ВСУ уничтожили очередную российскую колонну обеспечения. Теперь кто-то недоест, недоспит, недстреляет. Верим в наших защитников. Слава Украине", - говорится в сообщении.

Где именно сняты кадры не уточняется.

Отметим, 23 марта руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в течение суток воздушные силы Вооруженных Сил Украины устроили российским оккупантам "безумное небо и безумный ад".

"В течение суток сбито шесть самолетов противника, один вертолет, беспилотных летательных аппаратов - пять и пять крылатых ракет. Таким образом мы перевалили за желаемое количество ста самолетов противника и сейчас 105 самолетов противника считаются уничтоженными - это более пяти авиационных полков, или отдельная воздушная армия", - заявил Арестович.

Добавим, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 23 марта потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 15,6 тыс. человек, более 500 танков, свыше 100 самолетов и сотен единиц другой военной техники.

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