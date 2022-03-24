За месяц войны украинские защитники уничтожили около 16 тысяч оккупантов и более ста самолетов

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Согласно данным, общие боевые потери противника с 24.02 по 24.03 ориентировочно составили:

личного состава - около 15800 человек,

танков ‒ 530 ед,

боевых бронированных машин - 1597 ЕД,

артиллерийских систем– 280 ед,

РСЗО-82 ЕД,

средства ПВО-47 ед,

самолетов-108 ед,

вертолетов– 124 ед,

автомобильной техники - 1033 ед,

корабли /катера - 4 ед,

цистерн с ГСМ - 72,

БПЛА оперативно-тактического уровня-50.

Специальная техника - 16.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий», - подчеркнули в Генштабе.

Напомним, утром 24 марта ВСУ подтвердили уничтожение десантного корабля РФ во временно оккупированном Бердянске.

"В захваченном РФ порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль "Орск" Черноморского флота оккупантов", - говорилось в записи.

Ранее в Сети начали распространяться фото и видео масштабного пожара в порту Бердянска. Жители города сообщали, что, возможно, один корабль утонул, еще два пылают, а вместе с ними уничтожен склад боеприпасов и цистерны с топливом.

Напомним, ранее сообщалось, что авиация оккупантов резко нарастила количество обстрелов.

Также Politeka.net писала, что Зеленский записал новое видеообращение, война продолжается уже месяц.

Кроме того Politeka.net сообщала, что выяснились обстоятельства трагедии с российской журналисткой в Киеве.