Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.
Согласно данным, общие боевые потери противника с 24.02 по 24.03 ориентировочно составили:
личного состава - около 15800 человек,
танков ‒ 530 ед,
боевых бронированных машин - 1597 ЕД,
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артиллерийских систем– 280 ед,
РСЗО-82 ЕД,
средства ПВО-47 ед,
самолетов-108 ед,
вертолетов– 124 ед,
автомобильной техники - 1033 ед,
корабли /катера - 4 ед,
цистерн с ГСМ - 72,
БПЛА оперативно-тактического уровня-50.
Специальная техника - 16.
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий», - подчеркнули в Генштабе.
Напомним, утром 24 марта ВСУ подтвердили уничтожение десантного корабля РФ во временно оккупированном Бердянске.
"В захваченном РФ порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль "Орск" Черноморского флота оккупантов", - говорилось в записи.
Ранее в Сети начали распространяться фото и видео масштабного пожара в порту Бердянска. Жители города сообщали, что, возможно, один корабль утонул, еще два пылают, а вместе с ними уничтожен склад боеприпасов и цистерны с топливом.
Напомним, ранее сообщалось, что авиация оккупантов резко нарастила количество обстрелов.
Также Politeka.net писала, что Зеленский записал новое видеообращение, война продолжается уже месяц.
Кроме того Politeka.net сообщала, что выяснились обстоятельства трагедии с российской журналисткой в Киеве.