За словами Зеленського, терор проти мирних людей триває, але Україна обов'язково переможе.
«Ми всі повинні зупинити Росію. Світ повинен зупинити війну. Я вдячний кожному, хто діє на підтримку України, на підтримку свободи. Але війна триває. Терор проти мирних людей триває. Вже місяць! Так довго! Це розбиває серце мені, всім українцям і кожній вільній людині на землі. Тому я прошу вас виступити проти війни!», - заявив президент України.
При цьому він звернувся до громадян Росії, які не підтримують війну, і рекомендував їм розповідати правду про те, що відбувається в Україні.
Також глава держави повідомив, що найближчим часом відбудуться три найважливіші саміти - НАТО, ЄС та Великої сімки, - на яких буде представлена позиція Києва. "І ми побачимо - хто друг, хто партнер, а хто продався і зрадив", - анонсував президент.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Обговорюють оплату": в українській розвідці розкрили, хто затаїв помсту на Путіна
"Зникнення" глави Міноборони РФ Шойгу: у Зеленського вирішили відреагувати
Низький рівень мотивації: розвідники з'ясували, що обіцяють білорусам за війну в Україні
Українцям роздадуть нову фіндопомогу: хто має право на виплату
Зеленський також зазначив, що влада Росії обдурила сама себе.
«Вони були впевнені, що Україна – це не держава, що ми не народ. Вони обдурили самі себе. Але нам нема до них справи. Це їхнє державне самогубство. А ми лише захищаємо своє життя, свою свободу, нашу власну державу. Наших дітей, а отже, наше майбутнє. Це війна за незалежність. І ми повинні перемогти».
Нагадаємо, сили ЗСУ в Бердянську знищили величезний корабель, яким хвалилися росіяни.
Також повідомлялось, що російські олігархи вкрай незадоволені санкціями і шукають можливості зупинити президента Путіна.
Крім того Politeka.net писала, що у Криму почалася паніка і масовий продаж житла.