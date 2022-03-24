Президент України Володимир Зеленський звернувся до народів світу з проханням зробити все можливе, щоб зупинити Росію, яка рівно місяць тому почала повномасштабне вторгнення в Україну

За словами Зеленського, терор проти мирних людей триває, але Україна обов'язково переможе.

«Ми всі повинні зупинити Росію. Світ повинен зупинити війну. Я вдячний кожному, хто діє на підтримку України, на підтримку свободи. Але війна триває. Терор проти мирних людей триває. Вже місяць! Так довго! Це розбиває серце мені, всім українцям і кожній вільній людині на землі. Тому я прошу вас виступити проти війни!», - заявив президент України.

При цьому він звернувся до громадян Росії, які не підтримують війну, і рекомендував їм розповідати правду про те, що відбувається в Україні.

Також глава держави повідомив, що найближчим часом відбудуться три найважливіші саміти - НАТО, ЄС та Великої сімки, - на яких буде представлена позиція Києва. "І ми побачимо - хто друг, хто партнер, а хто продався і зрадив", - анонсував президент.

Зеленський також зазначив, що влада Росії обдурила сама себе.

«Вони були впевнені, що Україна – це не держава, що ми не народ. Вони обдурили самі себе. Але нам нема до них справи. Це їхнє державне самогубство. А ми лише захищаємо своє життя, свою свободу, нашу власну державу. Наших дітей, а отже, наше майбутнє. Це війна за незалежність. І ми повинні перемогти».

Нагадаємо, сили ЗСУ в Бердянську знищили величезний корабель, яким хвалилися росіяни.

Також повідомлялось, що російські олігархи вкрай незадоволені санкціями і шукають можливості зупинити президента Путіна.

Крім того Politeka.net писала, що у Криму почалася паніка і масовий продаж житла.