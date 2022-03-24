Как пишет Politeka.net, украинцы уже 29-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Сегодня, 24 марта, спикер СБУ Артем Дехтяренко рассказал, как СБУ нейтрализовала деятельность врагов в нескольких областях.

"СБУ ликвидировала ботоферму, нейтрализовала ОПГ и задержала псевдоволонтера

Мы продолжаем системно разоблачать и задерживать коллаборантов и предателей", - написано было под кадрами.

Также было отмечено, что враги действовали в Одесской, Кировоградской, Днепропетровской и Винницкой области, а также Львове.

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"Все задержанные будут отвечать за свои действия перед законом", - было подытожено в обращении.

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