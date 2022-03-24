Борис Джонсон возмутился от самой идеи РФ попробовать заполучить финальный турнир чемпионата Европы 2028-го или 2032 года.

Об этом сообщает The Athletic.

"Я думаю, что идея проведения в России любого футбольного турнира или любого культурного мероприятия прямо сейчас выходит за рамки сатиры, — сказал премьер-министр Великобритании. - Я не могу поверить, чтобы кто-то серьезно рассмотрел их предложение".

"Лучшее из того, что возможно – чтобы все российские вооруженные силы немедленно вышли из Украины. И передать турнир именно Украине".

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили все команды из РФ от международных турниров.

Главным кандидатом на Евро-2028 является объединенная заявка Великобритании и Ирландии.