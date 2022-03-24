Борис Джонсон возмутился от самой идеи РФ попробовать заполучить финальный турнир чемпионата Европы 2028-го или 2032 года.
Об этом сообщает The Athletic.
"Я думаю, что идея проведения в России любого футбольного турнира или любого культурного мероприятия прямо сейчас выходит за рамки сатиры, — сказал премьер-министр Великобритании. - Я не могу поверить, чтобы кто-то серьезно рассмотрел их предложение".
"Лучшее из того, что возможно – чтобы все российские вооруженные силы немедленно вышли из Украины. И передать турнир именно Украине".
Ранее ФИФА и УЕФА отстранили все команды из РФ от международных турниров.
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Главным кандидатом на Евро-2028 является объединенная заявка Великобритании и Ирландии.
Напомним, в Генштабе ВСУ объявили потери оккупантов за месяц, цифры зашкаливают.
Кроме того Politeka.net сообщала, что авиация оккупантов резко нарастила количество обстрелов.
Также Politeka.net писала, что Зеленский записал новое видеообращение, война продолжается уже месяц.