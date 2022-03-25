Так, в течение предыдущих суток наши воины отбили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем, пишет Politeka.net со ссылкой на новую сводку Генштаба ВСУ.
Противник потерял более 200 военнослужащих, подразделениями противовоздушной обороны сбито 2 самолета и 2 БПЛА врага.
Кроме того, группировкой Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки было поражено 6 воздушных целей врага: 1 самолет, 1 БПЛА и 4 крылатые ракеты. Ударная авиация осуществляла огневое воздействие по колоннам бронетехники, логистическим центрам и скоплениям войск врага.
На Северщине продолжается ведение оборонительной операции. Группировка войск удерживает город Чернигов и сдерживает продвижение противника в направлении на Киев.
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Одновременно, группировка сил и средств обороны города Киева продолжает отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и удержание всех определенных рубежей обороны. На Юге продолжается оборонительная операция.
Напомним, оккупанты меняют тактику, у Зеленского раскрыли новые замыслы врага.
Также Politeka сообщала, что на Харьковщине оккупанты потерпели очередное фиаско, обстреляв самих себя.
Кроме того Politeka писала, что, по словам Арестовича, у оккупантов серьезные проблемы, фронт практически замер.