Радник глави ОП України Олексій Арестович розповів, яка ситуація на фронті під час нового брифінгу.

Як пише Politeka.net, українці 29-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Під час брифінгу Олексій Арестович розповів, яка ситуація на фронті сьогодні, 24 березня.

"Зараз фронт практично завмер. Противник по дуже багатьох напрямках не має ресурсів для того, щоб продовжувати наступ. У нього проблеми з матеріальним постачанням – паливом, боєприпасами, іншими видами матеріального забезпечення. Голі, босі окупанти", - сказав Арестович.

Також радник зазначив, що єдине місце, де ворог намагається зосередиться - це Ізюм, Мар'їнка і Маріуполь.



"Сьогодні був знищений передовий командний пункт 49-ї армії РФ на півдні. І великий десантний корабель, що перевозив орієнтовно 400 морських піхотинців, 20 танків і 45 БТРів – він вибухнув в порту Бердянська. Другий був пошкоджений", - також розповів Арестович.

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