Про це, як пише Politeka.net, повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, причина - надто високі втрати в особовому складі та техніці.

«А також - відсутність будь-якого значущого просування в усіх напрямках. Усе це не вдається приховувати від своєї аудиторії. Тому керівництво РФ намагається використати іншу тактику. Щоб різко знизити кількість втрат до прийнятного (з пропагандистської точки зору) рівня. І не отримувати кілька сотень загиблих щодня, включаючи командирів найвищої та середньої ланки», - повідомив Подоляк.

За словами представника Офіса президента України, сааме ця потреба – скоротити всі види втрат і спробувати максимально «зачистити» свої тили від нелояльних елементів (а це майже 90-95% мирного населення) росіяни намагаються запровадити нові обов'язкові елементи у свою військову тактику.

Такж Подоляк наголошує, що відбувається часткове окопування росіян на зайнятих рубежах, а така концентрація сил та засобів руйнування навколо великих міст України для створення в них навмисних багатотисячних гуманітарних катастроф.

Тактика абсолютно людоїдська, пише Подоляк, і має чіткі юридичні визначення в міжнародному праві в розділі військових злочинів та злочинів проти людяності.

Нагадаємо, військові рф примусово вивозять мешканців Лівобережного району Маріуполя в росію – про це повідомляють у місцевій раді.

Наразі до рф вивезли вже близько 6 тисяч маріупольців.

У міськраді кажуть, що окупанти забирають в людей паспорти та інші документи. Українців спочатку відвозять до «фільтраційних таборів», звідки розподіляють до різних регіонів росії.

Також повідомлялось, що за місяць війни українські захисники знищили близько 16 тисяч окупантів і більше ніж сто літаків