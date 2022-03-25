Бойцы ВСУ в десятый раз ударили по российским оккупантам на аэродроме Чернобаевка под Херсоном

Об этом первыми сообщили советник главы Офиса президента Алексей Арестович и глава Николаевской ОГА Виталий Ким, передает Politeka.net.

«Десятый раз Чернобаевки – встречай! В настоящий момент наблюдается массовое движение российских войск через Антоновский мост - убегают!.. Видимо, мы снова грохнули кого-то из начальства. Такое уже было несколько дней назад, во время седьмого раза. С месяцем начала операции вас, ребята. Бегите, не запыхайтесь», - сообщил Арестович.

Виталий Ким же опубликовал видео, снятое в темноте издалека.

Добавим, для войск захватчика, чтобы закрепиться в южном регионе страны крайне важно установить полный контроль над всей Херсонской областью. Потом, захватив Николаев, оккупанты планировали приблизиться к Одессе - где можно было бы соединить десант с моря и действия на суше. Однако раз за разом благодаря действиям ВСУ, НГУ, полиции и КОРДа противник терпит неудачу.

Аэродром в Чернобаевке является стратегической базой подвоза войск для наступления на Николаев.

Напомним, авиация ВСУ нанесла удар по скоплениям войск врага.

Также Politeka сообщала, что на Харьковщине оккупанты потерпели очередное фиаско, обстреляв самих себя.

Кроме того Politeka писала, что, по словам Арестовича, у оккупантов серьезные проблемы, фронт практически замер.