Как пишет Politeka.net, украинцы уже 30-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Сегодня, 25 марта, Генштаб ВС Украины опубликовал кадры, как работают украинские защитники по вражеской технике.
На кадрах можно увидеть, как оператор навелся на цель, после чего она была уничтожена. Стоит отметить, что в ролике присутствует нецензурная лексика.
"Противотанкисты Сухопутных войск ВС Украины и Территориальной обороны ВС Украины продолжают боевую работу по уничтожению бронетехники врага.
Потери российских оккупантов постоянно растут.
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Будет еще!
18+ – присутствует нецензурная лексика", - написали в сообщении Генштаба.
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