На железнодорожном переезде произошло ЧП с участием авто и пассажирского поезда.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Укрзализныця в своем официальном телеграм-канале.

"Из-за столкновения с автомобилем на железнодорожном переезде на участке Оброшин-Львов и следственных действий на месте поезд 46/45 Ужгород-Краматорск продолжает движение с задержкой в полтора часа. Пострадавших среди пассажиров и поездной бригады нет, повреждения локомотива незначительны", - говорится в сообщении.

Такж появились фото с места ЧП, на которых можно увидеть, что авто, которое, судя по всему, перевозило продукты, с одной стороны смято.

«Идем дальше и призываем водителей быть особенно внимательными на переездах», - призвали в УЗ.

Добавим, вечером 24 марта председатель правления «Укрзализныци» Александр Камышин сообщил, что эвакуационный поезд Киев - Ивано-Франковск попал под обстрел под Васильковом вблизи Киева.

В трех вагонах выбило окна. По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, украинские защитники в десятый раз разгромили оккупантов в Чернобаевке.

Также Politeka сообщала, что на Харьковщине оккупанты потерпели очередное фиаско, обстреляв самих себя.

Кроме того Politeka писала, что, по словам Арестовича, у оккупантов серьезные проблемы, фронт практически замер.