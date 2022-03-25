Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Укрзализныця в своем официальном телеграм-канале.
"Из-за столкновения с автомобилем на железнодорожном переезде на участке Оброшин-Львов и следственных действий на месте поезд 46/45 Ужгород-Краматорск продолжает движение с задержкой в полтора часа. Пострадавших среди пассажиров и поездной бригады нет, повреждения локомотива незначительны", - говорится в сообщении.
Такж появились фото с места ЧП, на которых можно увидеть, что авто, которое, судя по всему, перевозило продукты, с одной стороны смято.
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«Идем дальше и призываем водителей быть особенно внимательными на переездах», - призвали в УЗ.
Добавим, вечером 24 марта председатель правления «Укрзализныци» Александр Камышин сообщил, что эвакуационный поезд Киев - Ивано-Франковск попал под обстрел под Васильковом вблизи Киева.
В трех вагонах выбило окна. По предварительной информации, пострадавших нет.
Напомним, украинские защитники в десятый раз разгромили оккупантов в Чернобаевке.
Также Politeka сообщала, что на Харьковщине оккупанты потерпели очередное фиаско, обстреляв самих себя.
Кроме того Politeka писала, что, по словам Арестовича, у оккупантов серьезные проблемы, фронт практически замер.