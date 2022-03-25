Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что известный депутат был похищен в Херсоне.

Как пишет Politeka.net, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что был похищен депутат Корабельного районного совета, который является главой фракции "Европейская Солидарность", Дмитрий Афанасьев.

Стало известно, что 22 марта после разгона митинга в Херсоне Дмитрий защитил свою жену, которую пытались задержать. За это его жестоко избили, в больнице диагностировали множество гематомы и сломанные ребра.

"В Херсоне похитили депутата Корабельного районного совета, главу фракции «Европейская Солидарность» Дмитрия Афанасьева.

Это известный на весь мир спортсмен, инструктор международного класса,

тренер сборной команды Украины из Таэквон-К ИТФ.

Во вторник, 22 марта, после разгона проукраинского митинга Дмитрий защитил свою жену, которую пытались задержать. За это его жестоко избили: в больнице у мужчины диагностировали многочисленные гематомы и сломанные ребра.

Через два часа домой в семью прибыли с обыском российские военные.

Оккупанты нашли удостоверения депутата райсовета, изъяли видео с камер наблюдения и мобильные телефоны членов семьи. Всех находившихся в доме мужчин задержали, среди них были и друзья Дмитрия", - написал депутат.

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