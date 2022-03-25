Советник главы МВД Антон Геращенко показал, как выглядит город-герой Ахтырка после многочисленных бомбежек оккупантами.

Как пишет Politekka.net, Россия объявила войну Украине 24 февраля. За это время российские войска удалось не только остановить, но и отбросить по ряду направлений. Одним из самых интенсивных направлений является Сумская область, где россияне постоянно обстреливают Ахтырку. Результаты атак на город-герой показал советник главы МВД Антон Геращенко.

"Город-герой Ахтырка (Сумская область) выстоял в битве с орками и обломил много тактических планов оккупантов в продвижении на Киев", - написал Геращенко.

На кадрах можно увидеть несколько зданий и железнодорожное полотно, которые обстреляли российские оккупанты.

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