Как пишет Politekka.net, Россия объявила войну Украине 24 февраля. За это время российские войска удалось не только остановить, но и отбросить по ряду направлений. Одним из самых интенсивных направлений является Сумская область, где россияне постоянно обстреливают Ахтырку. Результаты атак на город-герой показал советник главы МВД Антон Геращенко.
"Город-герой Ахтырка (Сумская область) выстоял в битве с орками и обломил много тактических планов оккупантов в продвижении на Киев", - написал Геращенко.
На кадрах можно увидеть несколько зданий и железнодорожное полотно, которые обстреляли российские оккупанты.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Украинские защитники в десятый раз разгромили оккупантов в Чернобаевке: появилось видео
Самолет и ракету оккупантов уничтожили "на пути" в Кривой Рог: появилось фото
Украинцев насильно вывозят в РФ: в разведке раскрыли, что потом происходит с людьми
«Начинают понимать»: в Крыму паника, украинская разведка выдала новый план Путина
Напомним, множество украинцев погибли в результате бомбежки Драмтеатра в Мариуполе: в горсовете назвали число
Также Politeka сообщала, что украинцы показали, почему Херсонщина остается Украиной
А еще Politeka писала, что руины и колонны техники: на фото со спутника попали позиции оккупантов на Харьковщине