Как пишет Politeka.net, украинцы продолжают показывать россиянам, что настоящий хозяин на временно оккупированных территориях. Сегодня, 25 марта, прошел проукраинский митинг в селе Новотроицкое, Херсонская область. Об этом сообщило "Суспільне. Херсон".
"В Новотроицком Херсонской области люди вышли на мирный митинг. Они скандируют: "Новотроицкое – это Украина!, "Украина превыше всего!", - написано было в сообщении.
На кадрах можно увидеть украинцев с национальными символами и плакатами.
"Херсон, и Крым, и Донбасс, станут тебе костью в горле, Путин - ****", - было написано на одном из плакатов.
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