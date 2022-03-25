Как пишет Politeka.net, российские оккупационные войска уже долгое время держат в окружении Мариуполь. Несмотря на превосходящие силы противника украинцы продолжают защищать город. Сегодня, 25 марта, пресс-служба Мариупольского горсовета рассказала о жертвах в результате бомбежки Драмтеатра, где прятались сотни украинцев.

"К сожалению, начинаем этот день с плохих новостей. От очевидцев появилась информация о том, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки русским самолетом погибло около 300 человек. До последнего не хочется верить в этот ужас. До последнего хочется верить, что всем удалось спастись. Но слова тех, кто был внутри здания в момент этого террористического акта говорят об обратном", - написано было в сообщении.

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