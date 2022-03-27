Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отправился с гуманитарной миссией в Черниговскую область, но попал под обстрел.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 32-й день обороняются от российских оккупантов. Одним из самых интенсивных направлений остается Чернигов, где враг постоянно обстреливает город. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отправился туда с гуманитарной миссией, но попал под обстрел. Об этом политик заявил на своей страничке в Фейсбук.

"С гуманитарной миссией удалось съездить на Черниговщину. К сожалению, доехать в самый Чернигов не удалось – попали под обстрел врага. Слава Богу все живы, но есть раненые. Несмотря на опасность, мы доставили ту помощь, которая нужна была городу.

26 марта для нас теперь новый день рождения.

Спасибо ребятам за их профессионализм, наши Вооруженные силы Украины, которые держат сегодня позиции и дают отпор врагам", - написал Марцинкив.

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