В дом украинского боксера Александра Усика в Ворзеле под Киевом зашли российские войска и оккупировали его. Об этом в Инстаграме сообщила жена чемпиона мира Катерина Усик.
Украинский чемпион с семьей проживал в Ворзеле (поселок в Киевской области – находится между Ирпенем и Бучей).
Катерина Усик опубликовала скрин переписки, в которой ей сообщили, что сейчас ее дом оккупирован, во дворе размещены танки и БТРы.
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Ранее российские кафиры уже обстреливали дом Александра Усика. Об этом также сообщала супруга украинского боксера.
Напомним, советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире всеукраинского телемарафона сообщил, что в треугольнике Буча – Ирпень – Ворзель идут бои, вооруженные силы Украины очищают территории от российских войск.
Напомним, Александр Усик обратился к украинцам с важным призывом: "Мы отстроим нашу Украину"
Как сообщала Politeka, жена Усика сообщила о беде, близкие люди не выходят на связь: «Очень переживаю»
Также Politeka писала, что оккупанты перебрасывают силы, чтобы заблокировать Киев: "Отводят несколько подразделений в район Чернобыля"