В районе Изюма Харьковской области защитники Украины уничтожили один из новейших самолетов оккупантов. Об этом 27 марта сообщили на официальной странице Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

"Продолжаются бои в Изюмском направлении. Сегодня мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34. Это один из новейших самолетов вражеской армии. Держим оборону, победа за нами!» - говорится в сообщении.

Ранее сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Гусаровка в Балаклейском районе Харьковской области и Тростянец Сумской области.

Также показали уничтоженную технику оккупантов. Волонтер Роман Доник уточнил, что речь идет об освобождении села Гусаровка.

"Гусаровка. Была оккупирована силами 2 Бтгров российских оккупантов при поддержке подразделений российского спецназа. Оккупанты выбиты. Около 60 единиц техники уничтожено. Потери личного состава уточняются, но счет за сотню. Потому что по свидетельству пленного перед этим, только от одного удачного залпа града, было продано около 30 билетов на концерт Кобзона. Старший группы слушателей на этом концерте командир одного из батальонов", - написал он.

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