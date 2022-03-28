Как пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины, над столицей была сбита ракета. Однако в результате попадания ее остатков произошел пожар на территории частного дома в Дарницком районе.

«На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, бойцы установили, что в результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание на территории частного дома в гараже. В 00:27 28 марта пожар локализован на площади 100 кв. м, а в 01:24 – ликвидирован. На месте было задействовано 2 ед. пожарной техники и 8 чел. личного состава», - говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Добавим, также поздно вечером 27 марта в Луцке в результате ракетного удара взорвалась цистерна с топливом. По словам главы ОВА Погуляйко, крылатая ракета была выпущена из Беларуси.

«Крылатая ракета по нефтебазе в Луцке была выпущена со стороны Республики Беларусь. Летела на низкой высоте, потому радарам не удалось её зафиксировать. Сейчас на месте ракетного удара работают спасатели. По предварительным данным, информации о жертвах нет», — заявил Глава Волынской ОГА.

В районе взрыва до сих пор заметен дым в небе.

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