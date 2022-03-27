Вечером в воскресенье, 27 марта, взрывы прогремели в Луцке. Об этом стали писать жители города в социальных сетях.
Некоторые жители Луцка сообщали о пожаре.
Факт взрывов подтвердил городской голова Игорь Полищук и призвал не публиковать кадры.
"Уважаемые лучане и жители общины! Оставайтесь в укрытиях! Прошу не публиковать фото и видео взрывов и другую информацию!"- написал он, не уточняя деталей.
В свою очередь председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко сообщил, что это были удары по нефтебазе.
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Напомним, в субботу, 26 марта, вечером председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко сообщил, что силами ПВО в 10 км от Луцка была сбита БПЛА или ракета.
"По предварительной информации ориентировочно в 10 км от Луцка силами ПВО было сбито БПЛА. Не исключено, что это могла быть ракета. Сейчас информация уточняется. Сообщим позже", - говорилось в сообщении.
Позже Погуляйко уточнил, что около 21:00 были слышны взрывы из-за того, что из воздушных целей над территорией Республики Беларусь произошел обстрел 4-мя ракетами.
Три ракеты из четырех были сбиты в небе над Волынью.
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