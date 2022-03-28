Об этом певец сообщил на своей странице Facebook, пишет Politeka.net. По словам Харчишина, дом находился под Гостомелем и был частью его жизни.

«В нем выросли и жили трое моих сыновей. Я строил его за все деньги, которые я зарабатывал. Я боролся за него, когда у меня отбирали землю, когда намахивали строители мошенники – перестраивал почти все. Недавно я построил рядом домик для родителей, изъявивших желание переехать. Во время затяжного ковид-кризиса. На последние деньги. Родители не переехали. Не успели. Для моих детей этот дом – их дом. Их Украина», - написал Харчишин.

Певец сообщил, что его дом полностью сгорел и теперь у его детей нет «их Украины».

«Им некуда вернуться. Они еще об этом не знают. Как и не знает мой старший сын, ныне на севере защищающий свой дом. Там оставались две кошки, которых я еще несколько дней назад кормил. Я не уверен, что они живы», - написал музыкант.

Харчишин назвал оккупантов «чертями в лапятх» и заверил, что они могут уничтожить дома и имущество украинцев, но им не под силу уничтожить свободу, знания.

«Я построю сотни таких домов. Мы все отстроим. Каждый дом. Посадим тысячи деревьев. Но сначала мы уничтожим каждого орка, ступившего на нашу землю. Гореть вам в аду, черти кацапские, пока будут тлеть наши дома», - эмоционально пообещал Харчишин.

Певец также сообщил, что в момент атаки его семьи и его самого не было дома, а его дети сейчас находятся с мамой за рубежом. Он сам остается в Украине.

Напомним, лидер "Другої ріки" Харчишин перенес сложную операцию.

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