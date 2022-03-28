Как пишет Politeka.net, украинцы уже 33-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Украинцам не только удалось остановить нападение, но и пойти в контрнаступление по ряду направлений. Командование Сил специальных операций ВС Украины у себя на страничке показало, как защитники уничтожили колонну оккупантов.
"Прекрасный пример засады в выполнении подразделения Сил специальных операций ВС Украины!
- дистанционный управляемый подрыв колонны
- минимальный риск из-за отсутствия прямого огневого контакта
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- значительные потери у противника", - было написано в публикации.
Украинцы сразу начали комментировать ролик:
"Вы крутые", "Какой салют, ребята, вы супер", "Красиво, как же красиво", "Никакого прощения, пусть горят в аду".
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