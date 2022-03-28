Как пишет Politeka.net, украинцы 33-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Одним из длящихся сюжетов войны остается пропажа Сергея Шойгу, главы Минобороны россии. И хоть кремль утверждает, что все хорошо с главой министерства, сегодня, 28 марта, хакеры Anonymous показали приказ, на котором была подпись исполняющего обязанности министра обороны, а не Шойгу. Как можно заметить, это генерал армии Д. Булгаков.

В самом же приказе минобороны россии просило распространять фейки, чтобы показать, что украинцы издеваются над пленными оккупантами.

"Утечка документа из России с требованием снимать пропагандистские ролики, чтобы дискредитировать отношение украинских силовиков к военнопленным", - написали хакеры в своем блоге.

Напомним, оккупанты принудительно вывозят людей на россию: в правительстве рассказали, как действовать таким украинцам

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