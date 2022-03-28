Как пишет Politeka.net, россия с первых дней войны запросила переговоры. Уже неоднократно переговорная группа от Украины ездила в Беларусь, но по сей день успехов не было достигнуто. Известно, что на днях будет следующий этап переговоров, но уже в Турции. Об этом сообщал один из членов делегации, глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде, Давид Арахамия. Расследовательская организация Bellingcat сообщила, что некоторые участники почувствовали симптомы отравления химическим оружием.

"Bellingcat может подтвердить, что у трех членов делегации, присутствовавших на мирных переговорах между Украиной и Россией в ночь с 3 на 4 марта 2022 года, были обнаружены симптомы отравления химическим оружием. Одной из жертв стал российский предприниматель Роман Абрамович", - написали в организации.

Корр The Guardian сообщил подробности отправления.

"Источник, которому непосредственно известно, только что подтвердил мне сообщение WSJ/Bellingcat о том, что у Абрамовича были симптомы отравления. «Роман потерял зрение на несколько часов» и лечился в Турции, сообщил источник", - написал журналист.

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