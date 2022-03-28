Как пишет Politeka.net, украинцы защищаются уже 33-е сутки от российских оккупационных войск. Генштаб ВС Украины сообщил оперативную информацию на вечер 28 марта.

"Противник сосредоточивает основные усилия на выполнении задачи выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Также российское оккупационное командование прилагает максимум усилий по содержанию под контролем временно занятых территорий Украины", - отметили в Генштабе.

Также отмечено, что россия пытается восполнить потери, набирая россиян через военкоматы. Также известно, что около 150 человек были переброшены из Южной Осетии:

"Произошли переброски около 150 человек из южной осетии на временно оккупированную территорию АР Крым для дальнейших их действий в соседних областях Украины. Также зафиксировано проведение мероприятий по скрытой мобилизации населения так называемой южной осетии с целью дальнейшего привлечения к войне с Украиной".

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