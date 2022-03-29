Враг сконцентрировался на уничтожении хранилищ горючего с целью усложнения логистического обеспечения и создания условий гуманитарного кризиса.

Как пишет Politeka.net, об этом говорится в новой сводке Генштаба.

Согласно сообщению, в отдельных временно занятых населенных пунктах Киевской, Запорожской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей российские оккупанты продолжают террор местного населения. Обстреливают жилые дома, грабят, похищают и держат в заложниках мирных жителей, занимаются мародерством.

На Донецком и Луганском направлениях за сутки отбито 7 вражеских атак. Наши воины уничтожили 12 танков, 10 боевых машин пехоты и 3 единицы автомобильной техники. Противник понес потери и в живой силе.

Воздушные Силы Вооруженных Силы Украины за предыдущие сутки поразили 17 воздушных целей - 8 самолетов, 3 вертолета, 4 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил наносила ракетно-бомбовые удары по местам скопления техники и живой силы врага.

Напомним, вечером, 28 марта купанты ударили по нефтебазе в Ровенской области.

"28 марта в 21:05 в одном из населенных пунктов Ровенского района Ровенской области в результате ракетного удара произошел пожар на предприятии для хранения горючего.

Разлива нефтепродуктов за пределами обрушения нет. На месте происшествия работают спасатели ГСЧС. Продолжается тушение. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ГСЧС Украины.

Также Politeka.net писала, что оккупанты продолжают уничтожать Чернигов, кадры разрушений.

Кроме того Politeka.net сообщала, что ССО ВС Украины показали, как эффектно уничтожили колонну техники