Як пише Politeka.net, українці вже 33-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. Одним з найбільш інтенсивних напрямків залишається Чернігів. Там вороги постійно обстрілюють житлові квартали міста. Кадри з міста показало " Супсільне. Чернігів " у себе на сторінці у Фейсбук.

"Російські війська продовжують обстріли житлових кварталів у Чернігові. Ось це наслідки обстрілу 28 березня – кафіри як завжди цілили в «військові об'єкти»: багатоповерхівку і комплекс відпочинку.

Попередньо загиблих і травмованих немає", - написано було в повідомленні.

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