Як пише Politeka.net, українці вже 33-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Українцям не тільки вдалося зупинити напад, а й піти в контрнаступ по ряду напрямків. Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у себе на сторінці показало, як захисники знищили колону окупантів.
"Прекрасний приклад засідки у виконанні підрозділу Сил спеціальних операцій ЗС України!
- дистанційний керований підрив колони
- мінімальний ризик через відсутність прямого вогневого контакту
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- значні втрати у противника", - було написано в публікації.
Українці відразу почали коментувати ролик:
"Ви круті", "який салют, хлопці, ви супер", "Красиво, як же красиво", "ніякого вибачення, нехай горять в пеклі".
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