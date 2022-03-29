«Я так понял, когда я улыбаюсь - орков это бесит….», - прокомментировал Ким видео атаки ОГА.

На кадрах, опубликованных в телеграм-канале, можно заметить крылатую ракету, попадающую в здание. Через мгновение в небо начинают подниматься облака густого дыма.

Тем временем стало известно, что из-под завалов здания ОГА извлекли тела троих погибших.

22 пострадали (из них подразделениями ГСЧС спасены и высвобождены из-под завалов 18 человек, которые переданы медикам)

Ранее Ким сообщил, что оккупанты уничтожили половину здания, в котором в тот момент находились люди.

«Развалили полздания. В кабинет попали ко мне, сволочи…Ходим под Богом, большинство вышло, спаслось чудом. Под завалами 8 гражданских, которых, надеемся, вытащим, ищем. Больше ста вышли, троих военных тоже ищем», - сообщал Ким, опубликовав также фото разрушенного здания ОГА.

По его словам, атака свидетельствует о том, что оккупанты передумали наступать на Николаев.

«Если ты собираешься что-то захватывать, тебе нужен пункт управления областью, куда подведены все коммуникации, сети, управления, связь. Они поняли, что Николаев они х*р возьмут и решили нам всем передать «привет», - объяснял отчаянную атаку врага Виталий Ким.

Также в Сети появились кадры изнутри здания. На них можно увидеть разгромленные кабинеты и коридоры.

Напомним, ранее Ким сообщил, что силы ВСУ продвигаются в сторону Херсона.

“Там происходят бои, есть определённое продвижение, но не марш-броски, они защищаются и сложно продвигаться. Но прогресс есть, мы движемся по направлению к Херсону по Херсонской области”, – сказал он.

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