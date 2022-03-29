Враг не смог достичь цели наступальной операции, на некоторых участках проводит перегруппировку и частично выводит подразделения на территорию Беларуси.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Согласно обновленным данным, оккупанты выводят отдельные подразделения с территории Киевской и Черниговской областей.

К сожалению, угроза нанесения российскими оккупантами ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры сохраняется высокой.

Также сообщается, что у российских военных есть проблема с усилением и проведением ротации.

Так, только в тихоокеанском флоте вооруженных сил рф подразделения комплектования, по причине отказа личного состава принимать участие в так называемой “специальной операции”, не могут укомплектовать даже одну батальйонно-тактическую группу.

В то же время на Волынском направлении группировка Вооруженных сил Республики Беларусь обеспечивает прикрытие своей государственной границы, проводит демонстрационные действия.

На Полесском направлении противник ограничивается обстрелами артиллерией, перегруппировкой имеющихся подразделений и частичным их выводом на территорию беларуси.

На Донецком направлении противник нарастил огневое влияние и активизировал штурмовые действия на большинстве направлений, однако без успеха.

Напомним, председатель Николаевской ОГА Виталий Ким опубликовал кадры обстрела здания облгосадминистрации, произошедшего утром 29 марта.

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