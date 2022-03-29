"Я так зрозумів, коли я посміхаюся - орків це бісить....",- прокоментував Кім відео атаки ОДА.

На кадрах, опублікованих у телеграм-каналі, можна помітити крилату ракету, що потрапляє в будівлю. За мить в небо починають підніматися хмари густого диму.

Тим часом стало відомо, що з-під завалів будівлі ОДА витягли тіла трьох загиблих.

22 постраждали (з них підрозділами ДСНС врятовано та вивільнено з-під завалів 18 осіб, які передані медикам)

Раніше Кім повідомив, що окупанти знищили половину будівлі, в якій в той момент перебували люди.

«Розвалили полздания. В кабінет потрапили до мене, сволоти ... ходимо під Богом, більшість вийшло, врятувалося дивом. Під завалами 8 цивільних, яких, сподіваємося, витягнемо, шукаємо. Більше ста вийшли, трьох військових теж шукаємо", - повідомляв Кім, опублікувавши також фото зруйнованої будівлі ОДА.

За його словами, атака свідчить про те, що окупанти передумали наступати на Миколаїв.

"Якщо ти збираєшся щось захоплювати, тобі потрібен пункт управління областю, куди підведені всі комунікації, мережі, управління, зв'язок. Вони зрозуміли, що Миколаїв вони х*р візьмуть і вирішили нам всім передати «привіт», - пояснював відчайдушну атаку ворога Віталій Кім.

Також в мережі з'явилися кадри зсередини будівлі. На них можна побачити розгромлені кабінети і коридори.

Нагадаємо, раніше Кім повідомив, що сили ЗСУ просуваються в бік Херсона.

"Там відбуваються бої, є певне просування, але не марш-кидки, вони захищаються і складно просуватися. Але прогрес є, ми рухаємося у напрямку до Херсона по Херсонській області", - сказав він.

Також Politeka.net повідомляла, що у росіян обірвалися можливості атакувати Одесу з моря: дані розвідки Британії