"Ті, хто підштовхне Україну погодитися на мирну угоду без повного виведення російських військ "служать Путіну""

Країни НАТО розділилися щодо того, які умови могли б вважатися прийнятними в договорі з рф, яку подальшу зброю надіслати Україні, а також чи є розмова з президентом путіним корисною чи ні. Про це свідчать люди, знайомі з дискусіями, які відбулися минулого тижня між лідерами по обидва боки Атлантики, і документи, які є в розпорядженні Bloomberg.

Так, за діалог з путіним виступає Франція і Німеччина.

Очікується також, що прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі поговорить з Путіним цього тижня і закликатиме до припинення вогню та гуманітарних коридорів.

Інші члени НАТО вважають, що діалог, який Париж і Берлін ведуть з кремлем, є контрпродуктивним і може зіграти на руку путіну, згідно з одним із документів.

Велика Британія, Польща та інші країни Центральної та Східної Європи, за винятком Угорщини, скептично ставляться до того, що президент росії серйозно ставиться до переговорів про прийнятну мирну угоду, згідно з тим же документом.

Ті, хто підштовхне Україну погодитися на мирну угоду без повного виведення російських військ, «служать путіну», – сказав дипломат з однієї східноєвропейської країни. А ті, хто звертається до Путіна, часто «роблять це лише з метою своєї кампанії» всередині країни.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон так само скептично ставився до намірів путіна, сказав інший чоловік. Напередодні зустрічі Джонсон заявив журналістам, що Путін своїми діями в Україні вже перетнув червону лінію.

«Це правильно, щоб максимально використати будь-яке можливе врегулювання шляхом переговорів, але, очевидно, ми повинні усвідомлювати той факт, що він не виконав свої обіцянки», – заявив у понеділок речник прем’єр-міністра Макс Блейн. «Протягом усього часу ми бачили, як путін говорив одне, а робив інше, тому це є імперативом, щоб ми судили його та його режим за тим, як вони діють».

Попри невдачі на місцях, Велика Британія не вірить, що стратегічні цілі Путіна змінилися, за словами високопоставленого британського чиновника.

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