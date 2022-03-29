На нефтебазе в Ровенской области продолжается ликвидация пожара, произошедшего в результате вражеского ракетного удара. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС и публикует соответствующие кадры.
На месте работают 67 пожарных, 17 ед. техники, а также 2 пожарных поезда.
Сообщается, что радиационный и химический фоны в пределах нормы. Жертв и пострадавших нет.
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Напомним, пожар в Ровенской области возник на предприятии для хранения горючего из-за ракетного удара российских войск вечером 28 марта.
Руководитель Ровенской военной администрации Виталий Коваль убеждает, что это не нанесет вреда посевной.
"Фермеры имели свои запасы. Ведь украинцы-это бережливый народ, такой менталитет. Поэтому, несмотря на что-либо, посевная компания состоится. Рассредоточение горючего с нефтебазами уже происходило и сейчас активно продолжается. Все понимают риски скопления нефтепродуктов в одном месте», - отметил глава Ровенской ОВДА.
По словам главы области, уже отработаны альтернативные пути подвоза топлива на Ровенщину
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