Пожар на нефтебазе в Ровенской области продолжают тушить.

На нефтебазе в Ровенской области продолжается ликвидация пожара, произошедшего в результате вражеского ракетного удара. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС и публикует соответствующие кадры.

На месте работают 67 пожарных, 17 ед. техники, а также 2 пожарных поезда.

Сообщается, что радиационный и химический фоны в пределах нормы. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, пожар в Ровенской области возник на предприятии для хранения горючего из-за ракетного удара российских войск вечером 28 марта.

Руководитель Ровенской военной администрации Виталий Коваль убеждает, что это не нанесет вреда посевной.

"Фермеры имели свои запасы. Ведь украинцы-это бережливый народ, такой менталитет. Поэтому, несмотря на что-либо, посевная компания состоится. Рассредоточение горючего с нефтебазами уже происходило и сейчас активно продолжается. Все понимают риски скопления нефтепродуктов в одном месте», - отметил глава Ровенской ОВДА.

По словам главы области, уже отработаны альтернативные пути подвоза топлива на Ровенщину

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