Ворог не зміг досягти мети наступальной операції, на деяких участках проводить перегрупування та частково виводить підрозділи на територію Білорусі.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться у зведенні Генштаба ЗСУ.

Згідно з оновленими даними, окупанти виводять окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей.

На жаль, загроза нанесення російськими окупантами ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури зберігається високою.

Також повідомляється, що у російських військових є проблема з посиленням та проведенням ротації.

Так, тільки в тихоокеанському флоті збройних сил рф підрозділи комплектування, за причини відмови особового складу брати участь у так званій “спеціальній операції”, не спроможні укомплектувати навіть одну батальйонно-тактичну групу.

В той же час на Волинському напрямку угруповання збройних сил республіки білорусь забезпечує прикриття свого державного кордону, проводить демонстраційні дії.

На Поліському напрямку противник обмежується обстрілами артилерією, перегрупуванням наявних підрозділів та частковим їх виведенням на територію білорусі.

На Донецькому напрямку противник наростив вогневий вплив та активізував штурмові дії на більшості напрямків, однак без успіху.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім опублікував кадри обстрілу будівлі облдержадміністрації, що стався вранці 29 березня.

Також Politeka.net писала, що під Харковом ліквідували командира бригади РФ з "невдалою назвою".

Крім того Politeka.net повідомляла, що переговори з путіним щодо війни в Україні викликали розкол серед лідерів країн НАТО.