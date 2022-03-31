Российские захватчики перебрасывают технику на Луганщину и палят из всех видов оружия.

Об этом сообщил председатель Областной военной администрации Сергей Гайдай, пишет Politeka.net.

По его словам, сейчас четко наблюдается, что противник начинает переброску техники и личного состава на их направление.

"А пока перебрасывают, враг более плотно и мощно обстреливает. Уже все задействовано: здесь авиация, артиллерия, тяжелые калибры, минометы. Из всего что есть обстреливаются все населенные пункты", - рассказал Гайдай.

Но есть и хорошие новости.

"Могу сказать, что не может не радовать, что наши ребята прекрасно ведут огонь в ответ. Только вчера накрыли артиллерией огромное скопление техники, несколько десятков единиц, и штаб чеченцев", - сообщил Гайдай.

Отметим, что, судя по всему, речь идет о кадыровцах, которые воюют на стороне российских оккупантов.

Напомним, в Северодонецке из-за обстрелов россиян загорелась школа, а в Лисичанске – нефтяное хранилище

Кроме того, в Лисичанске от огня русских запылали 9 жилых домов, в Северодонецке - 5, в Рубежном – 1. Ряд домов повреждена, но не загорелась.

Также Гайдай сообщил о трагедии, которая произошла с маленьким ребенком из Лисичанска.

"После второй тяжелой операции маленькое сердечко не выдержало...Ангелу был 1 год и 7 месяцев... Легких облачков... Вчера в дом их семьи в Лисичанске прилетел снаряд. Вся семья получила ранения. Родители в удовлетворительном состоянии. Врачи продолжают бороться за старшего брата, убитого орками маленькой лисичанки...», - сообщил Гайдай, пожелав врагу гореть в аду.

Напомним, оккупанты открыли огонь по спящим людям.

Также сообщалось, что украинцев предупредили о серьезной опасности с моря.

Кроме того Politeka.net писала, что бойцы ВСУ идут в контратаки и делают это с успехом.