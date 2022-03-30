Росіяни відкрили вогонь по житлових будинках в Луганській області. Так, під обстріл потрапили Рубіжне, Попасна, Кремінна, Лисичанськ.

Про це, як передає Politeka.net, повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Атака по Лисичанську сталася вранці, коли багато людей ще спали.

"Приблизно о 6:30 ворог з важкого озброєння відкрив вогонь по житлових кварталах одного з районів Лисичанська. Є значні руйнування багатоповерхівок. Інформація про кількість загиблих і поранених уточнюється. Завалів дуже багато. Рятувальники намагаються встигнути врятувати живих", - повідомив Гайдай.

В якості цілей окупанти вибирають тільки житлові квартали.

У Рубіжному і Сєвєродонецьку в результаті обстрілів загорілися магазини - росіяни, за словами Гайдая, роблять це навмисно, щоб залишити людей без найнеобхіднішого: продуктів і засобів гігієни.

Кремінну обстріляли з авіації.

Запеклі бої в Попасній та Рубіжному тривають – ці міста під українським прапором.

Також стало відомо, що окупанти завдали ракетного удару по військовому об’єкту у м.Старокостянтинів на Хмельниччині.

Додамо, в той же час в мережі з'явилися кадри зі звільненого силами ЗСУ Ірпеня. Колись затишне і упорядковане передмістя Києва перетворилося на місто-привид. Будинки розбомблені, на вулицях і в машинах залишаються тіла вбитих росіянами мирних жителів.

Нагадаємо, відтепер в додатку "Дія" можна подати заявку про пошкоджене житло в результаті повномасштабного вторгнення рф в Україну.

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