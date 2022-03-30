Про це, як передає Politeka.net, повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
Атака по Лисичанську сталася вранці, коли багато людей ще спали.
"Приблизно о 6:30 ворог з важкого озброєння відкрив вогонь по житлових кварталах одного з районів Лисичанська. Є значні руйнування багатоповерхівок. Інформація про кількість загиблих і поранених уточнюється. Завалів дуже багато. Рятувальники намагаються встигнути врятувати живих", - повідомив Гайдай.
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В якості цілей окупанти вибирають тільки житлові квартали.
У Рубіжному і Сєвєродонецьку в результаті обстрілів загорілися магазини - росіяни, за словами Гайдая, роблять це навмисно, щоб залишити людей без найнеобхіднішого: продуктів і засобів гігієни.
Кремінну обстріляли з авіації.
Запеклі бої в Попасній та Рубіжному тривають – ці міста під українським прапором.
Також стало відомо, що окупанти завдали ракетного удару по військовому об’єкту у м.Старокостянтинів на Хмельниччині.
Додамо, в той же час в мережі з'явилися кадри зі звільненого силами ЗСУ Ірпеня. Колись затишне і упорядковане передмістя Києва перетворилося на місто-привид. Будинки розбомблені, на вулицях і в машинах залишаються тіла вбитих росіянами мирних жителів.
Нагадаємо, відтепер в додатку "Дія" можна подати заявку про пошкоджене житло в результаті повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Також Politeka.net писала, що оголошено результати переговорів з РФ: що буде з Кримом, Донбасом і який "дипломатичний" варіант закінчення війни.
Крім того Politeka.net писала, що зросла кількість жертв обстрілу Миколаївської ОДА.