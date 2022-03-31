На окремих напрямках українські воїни здійснюють контратаки і мають успіх.

Як пише Politeka.net, про це 31 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, згідно з новим зведенням, угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

«На всіх напрямках противник успішно стримується Збройними Силами України, на окремих - наші війська здійснюють успішні контратаки», - констатують в Генштабі.

Так, на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 5 ворожих атак. Українські воїни знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, 15 артилерійських систем.

Крім того за попередню добу було уражено 7 повітряних цілей - 4 літаки, БПЛА та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога.

Тим часом в мережі з’явились кадри, на яких можна побачити новий трофей українських захисників.

Це остання вдосконалена модифікація системи, що поставляється до військ Росії з 2016 року – ЗРК «Тор-М2»

«Тор» призначена для прикриття важливих адміністративних, економічних та військових об'єктів, перших ешелонів сухопутних з'єднань від ударів протирадіолокаційних та крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, що планують авіабомб, літаків та гелікоптерів, у тому числі й виконаних за технологією «стелс».

Може працювати як у ручному, за участю операторів, так і в автоматичному режимі. При цьому система "Тор" сама контролює позначений повітряний простір і самостійно захоплює всі повітряні цілі, не впізнані системою "свій-чужий".

Нагадаємо, військові рф все частіше відмовляються від ведення бойових дій на території України.

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