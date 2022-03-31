В Донецкой области российские войска вновь применили фосфорные снаряды. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил глава обладминистрации Павел Кириленко.
По словам главы облгосадминистрации, прошлой ночью российские оккупанты продолжали обстрелы в центральной части Донецкой области.
"В Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке враг снова применил фосфорные снаряды. В Кураховскую городскую больницу доставлены 11 раненых гражданских из Марьинской общины, среди них 4 ребенка. Утром под вражеским обстрелом и Очеретинская община. В результате чего – двое раненых", - рассказал Кириленко.
Глава Донецкой области также добавил, что местные власти продолжают подвозить питьевую воду и продукты в прифронтовые населенные пункты.
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"Всех желающих эвакуируем. В который раз призываю всех, кто оказался на линии фронта, кто зависим от наличия специфических лекарств и медицинского ухода, воспользоваться возможностью и уехать. Эвакуация – это временно. Самое важное сейчас – сохранить жизнь!", - подытожил Павел Кириленко.
Напомним, Оккупанты во время наступления в Украине сбили свой же самолет: "Плохо экипированы".
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