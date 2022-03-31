Появилась оперативная информация от главы ОГА Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко о ситуации в регионе.

В Донецкой области российские войска вновь применили фосфорные снаряды. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил глава обладминистрации Павел Кириленко.

По словам главы облгосадминистрации, прошлой ночью российские оккупанты продолжали обстрелы в центральной части Донецкой области.

"В Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке враг снова применил фосфорные снаряды. В Кураховскую городскую больницу доставлены 11 раненых гражданских из Марьинской общины, среди них 4 ребенка. Утром под вражеским обстрелом и Очеретинская община. В результате чего – двое раненых", - рассказал Кириленко.

Глава Донецкой области также добавил, что местные власти продолжают подвозить питьевую воду и продукты в прифронтовые населенные пункты.

"Всех желающих эвакуируем. В который раз призываю всех, кто оказался на линии фронта, кто зависим от наличия специфических лекарств и медицинского ухода, воспользоваться возможностью и уехать. Эвакуация – это временно. Самое важное сейчас – сохранить жизнь!", - подытожил Павел Кириленко.

Напомним, Оккупанты во время наступления в Украине сбили свой же самолет: "Плохо экипированы".

Как сообщала Politeka, В Днепре попрощались с украинским Героем: "Хотел подражать родителям".

Также Politeka писала, что Авто почернели от огня: появились подробности и кадры с места расстрела волонтеров.